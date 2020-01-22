瞞性罪案底藉義教性侵2男童　孌童癖男：真心幫學生

十年前因光顧未成年援交少男而被判監的男子，出獄多年後食髓知味，去年利用假文件隱瞞自己過往的性罪行案底，成功向一間慈善機構申請當義教補習社導師，他趁在快餐店單獨授課時先後非禮兩名年僅6至7歲的男童，其中一名男童更為他口交，他被捕後再被揭手機內藏65段兒童色情影片。他今早(22日)在區院承認4項非禮、2項使用虛假文書及1項管有兒童色情物品罪，還押至2月19日判刑。

37歲被告甄梓豪報稱任職便利店收銀員，居無定所露宿街頭。資料顯示，被告於2008至09年間透過同性戀網站，兜搭一名當時14歲的少男提供援交服務，被告及後在高院承認兩項同性非法肛交罪，判監32個月，經上訴後獲減刑至監禁20個月。

被告承認於2019年5月一度非禮事主X，及於2018年11月至去年5月三度非禮事主Y。事發時X為6歲的小一學生，Y則是7歲的小二學生。案情指，被告是涉事慈善機構的義務導師，免費為該機構的學生提供補習服務。2018年11月及19年2月，兩名事主的母親在機構職員在場下，分別與被告首度會面，會面期間被告簽署聲明表格，確認他在香港沒有任何與性罪行相關的刑事定罪紀錄。

去年3月開始，被告獲安排每周約兩至三次在快餐店替X補習，每次補習約一至兩小時，補習期間X的母親會離開，至落堂才回來接走X。去年5月，母親發現X不斷觸摸陰莖，X投訴下體痕癢疼痛，又稱與被告之間有不可告人的小秘密，查問下，X向母親表示他在補習期間遭被告摸陰莖。X的母親決定報警，X在錄影會面中透露，若讓被告摸陰莖5下，被告便准他看手機數分鐘。

去年5月16日被告被捕，警誡下承認自己患孌童癖，他摸X時感到性興奮。警方後來找到另一受害男童Y，Y在錄影會面中透露，被告會給他玩Lego玩具和帶回家玩，但Y須讓被告「錫雞雞」作回報。警誡下被告承認在案發期間曾在快餐店內及店旁的公廁，吻Y的下體或替Y口交。警方及後檢驗被告的手機，發現內藏65段兒童色情影片，部分描繪了成人與哭喊着的男童肛交的情況，以及有男童用筆插自己肛門的情況。

辯方求情時透露，被告於2017年已婚，妻子與前夫育有一名兒子，但被告是一名患孌童癖的同性戀者，他自案件在裁判法院提堂後，已搬到與胞妹同住。被告堅稱自己真心幫學生補習而非「性捕獵者」，但法官質疑若他是真心幫學生，為何要隱瞞自己的性罪行案底。

控方向法庭呈上案例參考，剛巧就是被告對上次犯案的案例。法官認為有需要了解兩事主的精神及肉體創傷，以及事件對事主家庭的影響，遂將案押後，以待索閱事主的創傷報告及被告的心理及背景報告始判刑，法官直言判處長時期監禁無可避免。