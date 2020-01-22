修例風波：鄧炳強再訪區會　工黨與撐警團體爆口角

荃灣區區議會今午(22日)舉行第二次大會，警務處處長鄧炳強出席會議接受區議員質詢，吸引大量公眾人士旁聽。會議將討論多項與警方有關的動議，包括要求成立獨立調查委員會、跟進警方使用催淚彈情況等。身兼該區區會主席的公民黨陳琬琛決定提前5分鐘開會，並要求在場警務人員出示委任證。

會議開始前，多個撐警團體在開會地點外集會，支持警隊執法。他們高舉五星旗，並展示「香港警察，世界一流」、「警察執法，天經地義」等標語。其後工黨約10人到場抗議警暴問題，反對警隊加薪，與撐警團體發生口角。有撐警人士要求工黨人士離開，被警員隔開，多名警員在場維持秩序，在附近一帶巡邏。

在會上，陳琬琛容許每位議員就首項議題作一次3分鐘發言，又允許稱呼鄧炳強為「PK Tang」或「PK」，遭工聯會葛兆源批評，而岑敖暉則提出在鄧炳強發言前播放3分鐘短片。在席的旁聽人士隨即鼓譟，有人舉起示威標語，亦有人叫囂，並與非建制派區議員對罵，場面一度混亂。及後陳琬琛要求其中一名叫囂的觀眾離席。

鄧炳強發言時提到去年11月11日的馬鞍山火燒人事件，以及同月13日的上水羅伯被磚掟死兩宗慘案，指兩宗事件不同於去年8月31日的假新聞，這些事件均有證據。