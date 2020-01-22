劏房租戶遭濫收逾4倍水費　水務署被轟投訴熱線如虛設

有機構調查發現有劏房戶的水費被濫收多3倍。

劏房租戶被濫收水費情況一直未改善，早前有機構調查發現有劏房戶的水費被濫收。有坊間組織今日(22日)陪同一眾劏房租戶向水務署作出投訴，指劏房水費經常每1立方米被收取14港元至20港元，超過正常水價逾4倍，並認為現時水務署設立的濫收水費投訴熱線形同虛設，設立1年多來獲受理個案為零。

爭取低收入家庭保障聯席及關注基層住屋聯席等坊間組織，今日陪同一眾劏房租戶前往水務署請願，聯席發言人表示，政府一直不願介入劏房戶被濫收水費的問題，多次以水費糾紛屬業主及租客私人協議為由，拒絕處理存在已久的濫收水費問題。聯席指出，現時基層租戶根本不存在議價能力，只能被迫接受租約中不合理條款，包括水費定價。

劏房租戶甘先生去年8月起租住深水埗劏房單位，被告知水費每立方米14港元，他一直未有為意濫收水費屬違法行為，直至社工告知。聯席發言人表示，目前劏房租戶的水費定價徘徊於每1立方米14港元至20港元水平，而對照水務署水費定價為首12立方米水費為免費，其後每增加1立方米則收取4港元至9港元。

聯席認為，劏房租戶水費較普通家庭昂貴是不爭事實，即使有條例規管但執行寬鬆，形同虛設，建議加強人手巡查及主動調查濫收水費的業主。聯席又指，水務署早前設立的投訴熱線接收了3宗投訴個案，但獲受理個案是零，認為成效有待改善，投訴機制亦應透明化。