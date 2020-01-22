海關巡邏艇翻沉3關員殉職　鄧以海向同袍發信表沉痛

海關一艘淺水巡邏船昨晚(21日)發生意外，3名海關人員不幸死亡。關長鄧以海今(22日)向同袍發信，指海關經歷哀傷沉痛的一夜，高級關員吳詠敏、署理高級關員黎志恒及關員黃焯梆在大嶼山赤鱲角機場對開海面，乘坐淺水巡邏艇執行職務時不幸遇上事故，因公殉職，部門上下均對於3位同袍的離世表示沉痛哀悼，並對殉職同袍的家屬致以最深切慰問。

鄧表示，3位同袍的離去不單是香港海關的重大損失，也對3個家庭造成難以彌補的創傷，部門正盡一切可行的方法幫助殉職同袍家人，包括提供經濟支援及辦理身後事，協助他們渡過這悲痛及艱難時刻，並指消防福利組及心理專家昨晚已到屯門醫院提供協助，往後將繼續支援殉職同袍家人。同時，警方及相關部門正進行全面調查，海關將會全力配合查明事故原因。

在此沉重悲痛之際，鄧希望一眾同僚能繼續團結一致，承傳3位同袍執行職務時竭誠盡職的專業護法守關精神，部門亦已為同袍及其家屬提供心理支援服務，並會舉辦講座為同袍提供專業的心理輔導。同袍如就今次事故有任何福利需要，可與部隊行政科職員關係課福利組聯絡，部門會協力與各同袍一同走過這個難關。