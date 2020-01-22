運輸署倡增226個教車師傅牌　業界批數量不足應需求

運輸署完成私人教車師傅牌照發牌機制檢討，建議增發226個教導駕駛私家車及輕型貨車的第一組別私人教車師傅牌照，並將當中的20%至30%個新牌名額，開放予現時教導駕駛巴士及貨車的第二及第三組別的私人教車師傅申請。有教車師傅團體支持增發新牌，但批評運輸署未有做到每年持續發牌，滿足市民學車需求。

運輸署駕駛事務組日前發出文件，就私人教車師傳牌照檢討方案諮詢教車師傅業界。文件指，2018年運輸署售出涉及輕型貨車及私家車的第一組別駕駛考試表格數量為97,706份，比1999年售出的77,790份增加25.6%，而私人教車師傅與考生的比例亦由1999年的每1個師傅對74個考生，增至2018年的每1個師傅對104個考生。

另一方面，截至2018年底，教導駕駛私家車及輕型貨車的第一組別有效牌照有944個，而教導駕駛巴士的第二組別牌照則有101個，教導駕駛貨車的第三組別有效牌照則有191個。運輸署建議將第一組別的有效牌照基準由現時的1050個提升至1170，而由於現時該組別的有效牌照低於新基準的90%或以下，觸及增發新牌的條件，換言之該署將增發266個第一組別新牌。

文件又建議，增發的226個新牌中有20%至30%，分配予現時第二及第三組別的教車師傅申請，餘下的新牌則給予公眾人士申請，若出現超額申請情況將以抽籤方式決定申請次序。該做法與以往增發新牌時，所有新牌均只接受公眾人士申請不同。

另外，運輸署建議提高申請所有組別的私人教車師傅牌照申請門檻，由現時申請人需持有該組別車輛的正式駕駛執照最少3年，增至持牌最少6年。同時，運輸署將強制申請人完成教車師傅路試後，必須修習及完成署方提供的職前課程才可獲發牌，並且每3年一次修習及完成複修課程才可獲續牌；而師傅教車亦必須展示教車師傳證。

由多個教車師傅團體組成的駕駛教師聯會日前聯署支持檢討發牌機制。聯會成員之一的香港貨櫃車教師公會代表周雄指，贊成增發新牌，但他批評增發新牌的數量不足，認為現時運輸署每隔數年才增發一次牌照滿足不了市民學車需求，「就算之前幾年學童不夠，有學校要殺校，政府都無停止培訓教師，點解教車師傅就幾年先發一次牌？」他估計，開放部分新牌予教導駕駛巴士及貨車的教車師傳申請，可能會吸引20多名現職的相關教車師傳轉為教導駕駛輕型貨車及私家車。