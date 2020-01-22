修例風波：大學生畢業陷失業危機　去年全職職位減8.9%

持續逾7個月的反修例示威拖垮香港經濟，最新失業率達3.3%，供應屆大學畢業生的求職職位亦減少。為8間大學畢業生提供職位空缺資料的大學聯校就業資料統計庫(JIJIS)，統計所得，去年全年有8萬多個全職大學畢業職位，按年減少8.9%；去年7至12月僅錄3.71萬個全職職位，較前年同期減少18.4%。去年全年的暑期工和實習職位亦減少14.3%，只有約2.5萬個職位。

JIJIS提供的數字顯示，去年全職大學畢業職位約80,025個，暑期工和實習職位則約25,857個，分別減少8.9%及14.3%。以2019年下半年數據與2018年同期比較，去年有37,195個全職職位，暑期工及實習職位則有9817個，分別減少18.4%及5.1%。去年全年兼職職位則約7642個，大增87.2%，去年下半年數據則約4590個，較前年大增。

以行業劃分，全職空缺最多的為資訊科技、電訊、科技產業，以及銀行、金融服務業，惟數目分別按年減少9.1%及23.8%。

合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠分析指，受社會事件及整體經濟下行影響，大部分公司聘請人手時持審慎態度，加上失業率上升，反映人力資源有一定供應，僱主普遍選擇聘請有經驗及毋須培訓的人手。他又指，不少公司為節省開支，會由聘請全職員工改為聘用合約及兼職員工，如會計及管理等改為半天工作，令全職職位減少。