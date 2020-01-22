競委會首發違章通知書　資訊科技公司拒守規被起訴

競委會首次發違章通知書，一間資訊科技公司拒絕遵守有關規定被起訴。

《競爭條例》生效超過4年，負責執法的競爭事務委員會首次發出違章通知書。競委會指，一間名叫「Quantr Ltd」(Quantr)的資訊科技公司，涉嫌在海洋公園招標資訊科技服務時，與一家軟件供應商交換報價意向，由於Quantr拒絕遵守違章通知書規定，今日(22日)已向競爭事務審裁處入稟追究Quantr及其董事張民傑。

競委會表示，從Quantr以外的另一名投標者處得知，2017年海洋公園進行相關招標時，Quantr與另一家名叫「Nintex Proprietary Limited」(Nintex)的軟件供應商，就雙方在該次競投中的報價意向，交換了影響競爭的敏感資料，以嘗試協調哪間公司中標。

該會稱，有合理因由相信這種交換未來價格的行為等同合謀定價，屬嚴重反競爭行為，並違反了《競爭條例》的「第一行為守則」，並表示有合理因由相信張民傑是牽涉入違反該守則的人士。

根據《競爭條例》，競委會向Quantr及Nintex發出違章通知書，但Quantr拒絕承諾遵守違章通知書的規定，該會遂對Quantr及其董事提出起訴；而Nintex由於接受違章通知書，並承諾採取措施加強其競爭合規計劃，故免被起訴。至於向競委會提供資料的投標者，該會根據《寬待政策》與該投標者訂立了「寬待協議」，訂明該會不會向該投標者、其高級人員或僱員展開尋求施加罰款的法律程序，以換取他們的合作。

競委會正向競爭事務審裁處申請，要求審裁處宣布Quantr違反了「第一行為守則」，以及張民傑牽涉入違反該守則；對他們施加罰款；頒令Quantr採取若干合規措施；以及向張民傑發出取消董事資格令。

競委會行政總裁冼博崙表示，此案是首個源於企業成功申請寬待而入稟的個案，亦是該會首次發出違章通知書，屬該會執法工作的一個重要里程碑。