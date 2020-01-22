四驅越野車被納入淘汰類別　議員批政府一刀切促檢討

政府提出資助車主分階段淘汰歐盟四期柴油商業車輛，立法會環境事務委員會今日(22日)開會討論有關議程。會上不少立法會議員關注非商用的四驅越野車也納入淘汰類別是否適合，批評政府一刀切，迫使車主放棄愛驅。環境局副局長謝展寰指出，目前香港有約700輛四驅越野車，局方已聽到各方意見，會繼續探討相關的登記及處理問題。

航運交通界立法會議員易志明指出，由於古董車條例規定車輛超過20年才算古董，故四驅越野車不能列為古董車，並因早年入口管制條例，被登記為商業柴油車，當中有不少具歷史價值，在香港也並未有作任何商業用途，用家僅作代步車輛使用。他批評目前政府一刀切將這類四驅越野車一拼淘汰的做法不適當，建議政府有需要檢討做法。

議員邵家輝認為，這類四驅越野車並非搵食車，大多只是做越野文化交流，使用次數不高，其污染物排放量遠比其他商業車輛為低，對環境影響微，但若全部被淘汰，這些有價值的四驅越野車將淪為廢鐵，對環境的影響更大。議員盧偉國也不認同一刀切將所有四驅越野車淘汰，建議政府將此類四驅越野車列為老爺車或特殊車輛，豁免這類車輛的淘汰方案。

謝展寰回應指，現時全港有約700輛四驅越野車，佔整體歐盟四期柴油商業車輛約1%，坦言政府若允許歐盟四期柴油商業車輛繼續在道路上作商業用途行駛，對其他汽車使用者未必公平，但亦留意到上述車輛的特殊用途，當局會聽取各方意見，對相關車輛的登記及處理方式繼續作探討。