寵物展下月初開鑼為期4日　ID號碼有1同5免費入場

「香港寵物節2020暨國際寵物用品博覽」將於2月6日至9日在灣仔會議展覽中心舉行。大會指，今年寵物展並沒受外圍市道影響，規模更是歷年最大，超過500個展位及170個參展商，逾千個來自世界各地的寵物食品、用品及服務品牌，更首次將展期擴至4天。

因應寵物展踏入第15屆，大會為隆重其事，將於2月8日舉行「15歲生日會」，邀請同樣是15歲的寵物前來上台慶祝，並同時推出4大優惠，只要香港身份證號碼包含1或5其中一個數字，即可於展期頭兩天免費入場，除了現金券和機票大抽獎，今年更首次有速遞物流駐場，送貨上門的最低收費只需48港元。

展覽集團總經理朱雪玲指，往年的入場人次平均約40萬，今年展期增至4天，希望可突破45萬人次。朱表示，雖然該集團去年6月舉行的展覽受修例風波影響，遭「腰斬」展期，但之後未見有展覽被腰斬，相信今次不會受影響，但會密切留意情況，作出相應措施。寵物攝影參展商胡先生指，上年展覽成功接獲約200宗生意，又認為他們提供的是專業和特色服務，不會受外圍市道影響，有信心生意比上年好。