藥房口罩斷貨　衞生局擬推居民身份證配給口罩

澳門今(22日)公布一名來自武漢的52歲女子確診感染武漢肺炎，是當地首宗病例。當地隨即出現口罩搶購潮，澳門衞生局局長李展潤下午在記者會上表示，可能過一兩日實施要以澳門居民身份證配給購買口罩。他又說春節前，澳門會有共2000萬個口罩，換算下來，澳門居民每人平均有40個口罩，建議需要時每日戴一個，但倘市民及遊客不理性搶購口罩，「(購)入幾多(口罩)都唔夠」。

李又稱，限購系統最快明日或最遲後日推出，當局先照顧本地居民需要，換言之或限制外僱及旅客購買。衞生局補充，保障口罩供應機制，由該局購買口罩儲備，將部分投放市場，與50多間與衞生局藥房合作居民登記購買。其他藥房、超市的銷售不受限制。

據悉今午開始，有市民到藥房購買口罩時紛紛「摸門釘」，多間藥房在門口張貼「無口罩」、「口罩缺貨」及「口罩、酒精搓手液已售罄」等字樣的告示，而當地市民戴上口罩出街的情況亦變得普遍。至於鄰近的珠海市內藥房，除了口罩斷貨，就連板藍根及消毒酒精都一樣缺貨。

另外，李展潤在記者會上被問到當局今早要求所有賭場人員要戴口罩，但有記者巡視發現首宗個案到過的娛樂場，仍有莊荷沒戴口罩。李表示，剛剛簽出批示，有關措施即將會執行，他又指旅客健康申報將會擴大到所有口岸，但需時準備。