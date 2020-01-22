高鐵乘客免填健康申報　政界齊轟政府漏招致延誤追蹤

香港首宗武漢肺炎確診內地男旅客，昨晚(21日)經高鐵抵達香港時被發現有發燒徵狀，西九龍站衞生署港口衞生處發現後通報。本身是專科醫生的議員郭家麒批評政府不在高鐵車上量體溫，又不需乘客填寫健康申報表明顯做漏招，此不負責做法將延遲追蹤病人同車乘客，乘客有機會將病毒帶到社區，增加本港社區爆發的風險。

郭家麒指，美國疾控中心早已在登上武漢往台灣航班進行體溫檢測，盡早找出疑似感染武漢肺炎病人進行隔離。他在本月6日已批評內地經武漢抵港的高鐵無特別安排，甚至連體溫測試都沒有，建議政府應與內地鐵路局討論，列車盡量不停武漢，距今大半個月，政府對建議充耳不聞，他認為食物及衞生局局長陳肇始、特首林鄭月娥及政務司司長張建宗，對今次本港有首宗確診個案帶來的傳染病人命傷亡，以及經濟損失應負上全部責任。

他批評政府不需高鐵乘客填寫健康申報表，因高鐵站已設有體溫檢測，及不希望大批人流到埗後聚於大堂填表，造成空氣不流通，增加感染風險，是反智做法，「好白痴」，因乘客在候車室及車廂內已經聚在一起。

醫學界立法會議員陳沛然亦指，公立醫院、衞生署及大學實驗室等都已為本港可能出現首宗武漢肺炎個案做好「嚴陣以待」的準備，但入境第一把關的交通運輸方面沒有做「嚴陣以待」，僅在高鐵到港航班做健康申報。他認為，政府應立即在不同口岸，包括高鐵及各陸路口岸都做健康申報程序，提醒入境旅客主動如實申報健康情況，而體溫探測儀配合找出發燒的疑似病人。

由於目前知道武漢的肺炎病毒類型，陳沛然相信送到醫院的武漢肺炎個案，不會如本港沙士及武漢醫院令大批醫護人員感染，但病人如走到社區，則可能造成較大傳染風險。