馬來西亞9廢塑膠貨櫃遣回香港　環團憂被棄堆填區

香港再有受污染垃圾貨櫃被遣返！馬來西亞政府於周一(20日)宣布將9個受污染廢塑膠貨櫃送返香港。綠色和平擔心，這批受污染的廢塑膠最終只能棄置堆填區，要求環保署徹查這批垃圾是否源自香港，長遠應收緊垃圾出入口，避免出口或轉口受污染的廢塑膠至其他國家，污染當地環境。

馬來西亞政府於周一宣布已將150個貨櫃、合共3737噸受污染的廢塑膠送返來源地，當中有9個貨櫃會被送返香港。這是自去年6月來，第3宗同類事件，合共15個受污染的垃圾貨櫃被送返香港。

綠色和平資深項目主任連佩怡表示，自2018年內地禁止進口廢塑膠後，香港轉移轉口逾28萬噸廢塑膠往馬來西亞、泰國及越南等東南亞國家，但當這些國家相繼收緊垃圾入口標準，經香港轉口的廢塑膠便可能會被退回香港，擔心若環保署不積極介入，這些被退回的垃圾最終或被倒進香港的堆填區。

綠色和平已去信環保署，要求交代如何處理這批載滿未經處理廢塑膠的貨櫃，並促請政府盡快查清其來源以及立法管制垃圾出入口，避免非產自本地的垃圾被倒進本地的堆填區。