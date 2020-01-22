鼠疫堪憂僅九龍城裝探測機追鼠蹤　再研全港安裝

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今(22日)開會制訂今年的工作計劃及目標，檢視各部門去年加強的滅鼠及滅蚊工作成效，並推動及應用科技。監察老鼠活動方面，食環署本月在九龍城區進行基線研究測試，在選定的區域安裝熱能探測攝錄機以量度老鼠的活動情況及數量。在進一步測試後，該署會將基線研究擴展至全港各區，建立具備量化功能的新監察鼠患機制，以代替現時以鼠餌被老鼠咬嚙的百分比計算而只能顯示問題廣泛性的鼠患參考指數，從而評估滅鼠工作的成效和量化鼠患情況。

政府指，食環署正籌備以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析，評估滅鼠工作成效。初步測試結果顯示，熱能探測攝錄機能有效監察老鼠活動。數據能比較滅鼠行動前後的鼠患情況，有關科技可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒的範圍，從而更有效放置殺鼠劑及捕鼠器，執行更具針對性的滅鼠工作。

至於在公眾街市進行密集式滅鼠行動，食環署經參考較早前在荔灣街市、鴨脷洲街市及錦田街市的經驗，並考慮國際鼠患專家的意見後，已調整行動模式，下月將在額外3個公眾街市進行新一輪滅鼠行動。該署會在6月檢視行動的成效，並把有效模式推展至其他街市。

對於今年滅鼠工作的目標，政府會加強預防鼠患及因應國際專家意見深化滅鼠工作，從透過改善衞生狀況以消除老鼠「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件着手。督導委員會期望有關鼠患投訴的數字比去年減少，而捕獲老鼠及堵塞鼠洞的數目則增加；房委會繼續訂立重點屋邨，以推行額外措施；路政署按實際需要及情況完成約100項改善工程；以及食環署在防治鼠患工作上廣泛應用量化數據。

滅蚊方面，政府今年的目標包括繼續防範本地登革熱個案，進一步降低指數，以及在今年量化成蚊數量。食環署希望透過發布成蚊密度數據，改善現時指數只可反映白紋伊蚊分布的局限，成蚊密度數據可更有效反映滅蚊工作成效及協助各部門制訂更具針對性的滅蚊工作。為此，食環署去年6月至11月試用經改良設計的誘蚊產卵器後，已敲定其設計，並會在今年3月在全港放置約5000個新設計誘蚊產卵器取代現時的誘蚊產卵器。

另因應去年自9月起各部門試用一款新捕蚊器的滅蚊成效顯著，各部門會更廣泛使用該捕蚊器，在今年3月前在各自管轄範圍內放置約2700個新捕蚊器。各部門會在雨季來臨前延續去年全城防蚊及滅蚊行動模式，及早清理蚊子孳生地，並同步啟動霧化工作至雨季結束。