泰龍謀殺案潛逃11年　「紋身忠」由律師陪同到警署自首

警方今日（22日）暫控一名50歲姓梁男子一項謀殺罪，該男子昨日（21日）下午在灣仔警署自首，他涉嫌與一宗於2009年8月4日在尖沙咀發生的謀殺案有關，案中一名41歲男子死亡。案件將於明日（一月二十三日）在東區裁判法院提堂。另外，4名涉案的被捕男子已於2011年在高等法院被裁定謀殺或誤殺罪罪名成立。據悉，自首男子為綽號「紋身忠」的梁國忠，由律師陪同到灣仔警署自首。

當日凌晨3時52分，當年41歲、綽號「泰龍」的江湖名人李泰龍，於尖沙咀麼地道64號香格里拉酒店外，遭仇家伏擊，被1輛銀色七人車撞倒後，3名戴壘球帽以口罩遮面及手持利刀的兇徒下車襲擊，然後返回車上，連同另1輛隨即到達的綠色私家車迅速逃離現場，李送院後證實死亡，而該2部車輛證實為失車，其後在大埔林錦公路較寮下遭燒毀。

案發後，警方大舉搜捕和通緝一批目標人物，其後拘捕多人，該案有6人被起訴，當中3人因謀殺罪名成立判終身監禁，2人脫罪釋放，其餘1人則承認誤殺罪。警方相信有3名主要人物潛逃，他們分別是男子梁國忠綽號「紋身忠」，男子吳奕彤綽號「五筒」，男子蘇啟文綽號「蘇啟」，警方懸紅60萬元通緝。