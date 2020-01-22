香港全球民主排名連跌7年　學者議員批政府能力不足

香港自去年6月發生的反修例風波，當中不斷有衝突發生。

香港的全球民主排名連續7年下跌，在2019年排名第75位，較2018年的73位下跌2位，與新加坡並列「有缺陷民主(Flawed Democracy)」級別最低分的地區。學者及議員均批評，政府在處理政治及社會問題的能力不足，導致排名拾級而下。

《經濟學人》智庫(EIU)發表2019年全球民主指數，調查167個國家及地區的民主程度，10分滿分，香港整體得分為6.02，較2018年的6.15微跌。在2012年的全球民主排名中，香港曾排第63名，但至今已連續7年下跌。

在5個評分範疇中，每項滿分為10分，香港在「政府的運作」得4.36分，較前一年減1.71分；「政治參與」得6.11分，較前一年微升0.55分；「選舉進程及多元性」得3.58分，較前一年微升0.5分；「政治文化」及「公民自由」兩項分數則維持不變，分別為7.5分及8.53分。

位列榜首三甲的均為北歐國家，挪威以9.87分蟬聯榜首，其次為冰島及瑞典，台灣排第31位，中國排第153位，北韓繼續包尾。

公民黨立法會議員郭家麒直斥政府能力不足，在處理反修例風波時的表現更是醜出國際，雖然去年「政治參與」及「選舉進程及多元性」的細項評分上升，但從「政府的運作」評分下跌可見，是因為政府無能才令港人迫不得已地團結及主動投票。

學者陳偉強批評政府行政效率低，遲遲未能讓社會恢復穩定，若政府再不改善，恐排名會再度下跌。