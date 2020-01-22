黑沙環兇殺案　內地女疑兇涉4罪被羈押

澳門黑沙環八達新邨日前發生1死2傷兇殺案，一名33歲內地女疑兇持刀入屋行兇，目前被警方拘捕並將案件移送檢察院偵辦。檢察院表示，該名女疑兇經初步調查後，涉嫌觸犯3項加重殺人罪和1項持有禁用武器罪，目前已被羈押。

初步案情顯示，案中女疑兇當日前往澳門北區某住宅藉詞尋人，唯疑犯進入單位後以隨身攜帶的刀具及利器向屋內人士施襲，造成女戶主傷重死亡，另有1名長者和1名男童受傷。

經檢察院初步調查，案中疑犯涉嫌觸犯《刑法典》規定的1項「加重殺人罪」既遂及2項「加重殺人罪」未遂，以及1項「持有禁用武器罪」。按照相關法例規定，「加重殺人罪」可判處15年至25年徒刑，「持有禁用武器罪」則可判處2至8年徒刑。

檢察院表示，經對疑犯進行首次司法訊問，因應案件的嚴重性，尤其是其有預謀地使用暴力致受害人死亡的惡劣情節和嚴重後果，為防止疑犯逃走及繼續擾亂社會秩序和安寧，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對其採取羈押強制措施。

按照《刑事訴訟法典》規定，案件將適時送還檢察院，以繼續進行相關的刑事偵查措施。