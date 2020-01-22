政Whats噏：區議會煞停重點工程　馬逢國批拖延時間

上屆政府推出「社區重點項目計劃」，為每區區議會預留1億港元撥款，並由當區自行決定重點項目。當中唔少項目都傾咗好耐，部分已經動工興建，今屆區議會就話有啲項目太有爭議性，計劃將部分項目「推倒重來」，但立法會議員馬逢國今日(22日)出席活動時就話冇成績，政府就唔一定會再增撥資源，所以推倒唔一定可以重來㗎！

馬逢國話社區重點項目計劃係政府下放權力嘅表現，畀機會區議會嘗試自行主導，上屆區議會決定咗嘅項目已經走過所有程序，係咪最理想當然見仁見智，但項目已經做咗諮詢同討論，就應該落實，然後「大步向前走」！佢又話區議會做到成績先可以游說政府加大力度去發展，依家咁樣成日周旋，其實就係拖延時間，永遠唔踏出第一步嘅話，政府亦會覺得麻煩，變相以後就會少撥款畀社區項目，反而對任何人都冇好處。

灣仔區議會日前通過動議，暫停摩頓臺社區活動中心。文化力量秘書長、當區前區議員伍婉婷就話社區重點項目計劃唔係橫空出世，反而已經傾咗好多年，灣仔區亦都係第一個帶頭做公眾諮詢，當時區議會同持份者都好支持，先交到上立法會，仲話唔可能因為當日支持嘅議員離開咗，成件事就作廢，或者變壞事，因為項目唔係跟人，而係有理有據嘅計劃嚟，即使換屆都唔應該被阻礙呀！