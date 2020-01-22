政Whats噏：涉歧視懷孕議員餘波未了　容海恩狙擊毛孟靜

立法會保安事務委員會早前選舉副主席，當時懷有第二胎嘅新民黨議員容海恩(Eunice)被提名，但民主派議員毛孟靜(毛婆)質疑Eunice要生BB，最少需要放「前四後六」，係完全不能接受，仲話應該撤回Eunice嘅副主席提名。雖然Eunice已順利當選保安事務委員會副主席，B女亦都出咗世，但唔好以為事件已經平息，相反，Eunice已經打算繼續狙擊毛婆啦！

究竟點狙擊呢？Eunice話會根據《議事規則》第49B(1A)，即根據《基本法》第79條第(7)項，動議譴責毛婆對懷孕議員作出歧視及侮辱言論，相關議案已經交付秘書處審閱，之後等立法會主席梁君彥批准後，拎上立法會大會上討論。Eunice話毛孟靜唔單止以懷孕為由，要求撤回佢參選副主席嘅提名，其後辯稱理由係畀佢多啲休息之餘仲出言侮辱，係公然歧視懷孕嘅議員。

話說當日保安事務委員會選舉副主席期間，Eunice被提名，毛婆就質疑Eunice生B要放產假，以阻礙會議流程為由，企圖剝奪Eunice選舉副主席嘅權利之餘，仲侮辱佢「智商低」。當時Eunice亦有解釋，從來冇講過要放「前四後六」，仲同毛婆講，如果尊重女性，都要畀番啲時間休息，亦相信主席會作出相應嘅安排同協調，唔會阻礙會議流程。

因為建制派議員何君堯一句「食慣洋腸」嘅言論，毛婆指何涉嫌觸及性別歧視條例同種族歧視條例，違反議員應有嘅品行。呢頭話人哋歧視，但佢又出言涉嫌歧視懷孕議員。實際上，平機會早前亦回應，指毛婆嘅言論有歧視懷孕女性之嫌，唔應該對懷孕婦女嘅工作能力作出假設，因為婦女懷孕並唔代表冇能力執行職務或工作效率低。

依家Eunice已順利誕下第二個B女，事實上亦冇放「前四」，但就話要抖返三個零四個禮拜，放假期間都仲要研究議題。

另一方面，立法會早前通過動議，將延長產假嘅草案交付人力事務委員會，而涉嫌歧視孕婦、又指放產假會阻礙會議流程嘅毛婆，如今逾期加入人力事務委員會獲批，唔知對研究延長產假呢個議題嚟講，會係好事定壞事呢？