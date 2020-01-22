未出動機場救援船遭質疑　消防處：機場沒有潛水員

海關淺水巡邏艇昨晚(21日)疑與走私凍肉船相撞反轉，造成3名關員殉職。意外後，有前線消防員質疑派出距離較遠的屯門滅火輪連同潛水員趕赴現場搜救（約6.5公里），而不調派距離較近機場駐守的救援船（約3.5公里）到場，或可增加挽救人命的機會。希望消防處能檢討現時的調派機制 。

消防處發言人回覆，於昨晚9時14分接到求助後，派出駐守望后石消防局的潛水員前往屯門滅火輪消防局，並登上五號滅火輪前往現場。另外，消防處亦分別派出駐守屯門臨時派駐點的83號快艇、駐守青衣滅火輪消防局的「卓越號」滅火輪，以及駐守昂船洲潛水基地的潛水支援船、潛水支援快艇及潛水員一同前往現場。

第一艘消防船隻（即83號快艇）於接報後大約29分鐘到達現場，並立刻在現場進行風險評估及海面搜索。隨後，五號滅火輪亦到達現場，船上的潛水員隨即展開水下搜索，並於20分鐘內把三名傷者救起進行急救，再轉由水警輪送到屯門慧豐園對出的公眾碼頭上岸，救護車於10時44分開始陸續將三名傷者送往屯門醫院。

消防處有派駐救援船駐守香港國際機場。由於求助人明確指出有人墮海，其後亦報告該三名失蹤人士相信是被困船艙內，因此有需要派出潛水員進行水底搜救工作。而當時駐守望后石消防局的潛水員最接近現場，所以立即調派他們前往鄰近的屯門滅火輪消防局，並登上五號滅火輪前往現場。

另外，在收到求助後短時間內已經有多艘水警輪到達現場進行海面搜索，並迅速尋獲其中兩名墮海人士，因此本處沒有再派出只能執行海面搜索任務的機場救援船前往現場協助。

消防處會就不同水域作出風險評估，考慮因素包括船隻的分佈、航道使用的頻繁程度、海上和沿岸區域是否設有高風險設施等，以決定消防船隻（即滅火輪及消防快艇）的駐守位置及制定行動指引，亦會不時作出檢討，配合實際行動需要。