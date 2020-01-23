全國武漢肺炎病例551宗　疫情蔓延24省市自治區

湖北武漢肺炎疫情持續擴散至全國多個省市，國家衞健委周三（22日）及周四（23日）先後確認江蘇及黑龍江出現當地首宗肺炎確診病例；另廣西新增確診病例3宗，全省累計確診5宗。截至目前，內地確診患者增至551人，遍布24個省市及自治區，死亡人數累計17人。

江蘇的患者為一名居於蘇州工業園區的37歲男子，本月10日自武漢返回，到發熱門診就醫及轉往定點醫療機構隔離治療。至周三，經專家組評估，確診為該省首宗肺炎病例，目前該患者生命體徵較平穩，體溫恢復正常；當局已追蹤該病例的28名密切接觸者並開展醫學觀察，現均無急性呼吸道感染症狀，當中13人已解除醫學觀察。

黑龍江的患者為一名來自牡丹江市的69歲男子，其本月12日從武漢返回後因發熱、咳嗽咳痰、周身乏力，到牡丹江市第二醫院隔離治療。患者現時病情較重，正處於全力救治中，其密切接觸者則正接受醫學觀察，暫無異常。

至於廣西方面，3名患者均來自武漢。其中，63歲徐姓男患者本月14日出現咳嗽、發熱等症狀，周二（21日）在北海市定點醫院隔離治療，翌日確診；62歲靖姓女患者本月9日出現低熱、咳嗽等症狀，與徐男同樣於周二在北海市定點醫院就診並住院治療，翌日確診；49歲黃姓男患者則周二出現發熱症狀，到柳州市定點醫院隔離治療，翌日確診。

不斷更新（香港時間）︰

0115 廣西新增3宗肺炎病例。

0047 牡丹江確診首宗肺炎病例。

0005 蘇州確診首宗肺炎病例。