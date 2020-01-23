本港第二宗武漢肺炎個案　患者居天宇海曾住沙田帝逸酒店

爆發大半個月的武漢肺炎疫情殺入香港，衞生署衞生防護中心今日(23日）正調查第二宗輸入的新型冠狀病毒感染高度懷疑個案。

該名56歲男病人為本地居民，過往健康良好。他於1月10日獨自前往武漢，1月19日由武漢乘坐航班前往深圳（中國國際航空CA8279航班），同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自1月18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，1月19日到威爾斯親王醫院急症室求醫，無需入院，1月21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，今日轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本初步檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。

衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場。他亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。

初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於1月10日至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於1月20日入住沙田帝逸酒店。

衞生防護中心會繼續進行接觸者追蹤工作，並已建議相關機構及管理公司進行所需環境清潔及消毒。病人的太太、接載病人的的士司機及與病人乘坐同一航班同一行及前後兩行的乘客會被列作密切接觸者，其他同一機艙的乘客則會被列作其他接觸者。中心會為密切接觸者安排隔離監察，其他接觸者則會進行醫學監察。調查仍然進行中。

衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122。曾於1月19日乘坐中國國際航空CA8279的人士或曾接載病人的的士司機(1月19日下午5時由恆安邨至威爾斯親王醫院及1月19日下午11時由威爾斯親王醫院至天宇海)應致電該熱線。熱線今日(23日)起由上午8時至下午5時45分運作，接聽市民查詢。

衞生防護中心已就個案通報世界衞生組織（世衞）、國家衞生健康委員會（國家衞健委）、廣東省衞生健康委員會和澳門衞生當局。

衞生防護中心發言人說：「中心會繼續與國家衞健委、世衞及相關衞生部門保持聯繫，密切監察有關情況，以進行風險評估。」

發言人呼籲市民，應避免不必要前往湖北省武漢市。如果不可避免前往武漢市，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。