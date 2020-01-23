Dr.東：港每年逾千宗肝癌新症　及早檢查可前期治療

肝癌是本港第三號癌症殺手，2016年發現的新症有1800多宗，造成逾1500人死亡。肝癌死亡率高，主要原因是初期沒特別病徵、難以被察覺，不少人被確診肝癌時病情已到末期，有中年患者由確診到死亡只得短短3個月時間。腫瘤學醫生指出，肝癌常見於患有乙型或丙型肝炎、酗酒、有肺硬化、或脂肪肝問題的50歲以上亞洲男性，逾80%病人在確診前已有肝病，抽血等檢查有助及早發現肝的問題，盡快接受治療。

香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑醫生表示，曾有一名從事建築業的中年男士來求診，當時他臉色發黃、上腹脹痛，化驗後確診未期肝癌，且患有乙型肝炎。這名男子平日生活忙碌，飲食習慣不佳，更不知道自已是乙型肝炎的帶菌者，最後該名病人只存活了3個月。蔣子樑呼籲在1988年前出生的港人、或是不知道自己是否帶有乙型、或丙型肝炎病毒的男性，盡早進行抽血檢查，若是乙型肝炎帶菌者應向專業醫生諮詢是否需要進行治療，以減低患病風險。

肝癌的治療方法早期以切除、射頻消熔、或肝臟移植為主，於早期確診的多數患者皆可以根治，50%至70%病人可以存活超過5年。然而，根據資料，只有約30%患者被確診肝癌時病情處於初期；若確診時病情已到中後期，可供選擇的治療方法則多了局限，須以侵入性化療、立體定位方式的電療、或標把藥治療為主。不過，大部分肝癌病人本身已有肺病，令治療的效果有限，多數預期的存活期為9至24個月。

蔣又指，即使證實患肝癌亦不需要感到「世界末日」，近年開始興起免疫治療、標靶藥的組合、或是標靶結合免疫治療的組合，對一定數量的病人治療效果顯著，若中後期的患者願意接受新的治療，能有效地提升存活期至12至24個月。最後，蔣醫生建議市民保持健康的生活習慣，避免過量飲酒，適量運動及保持體重。若是乙型或丙型肝炎帶菌者、有脂肪肝或是肝硬化問題的市民，更應定期進行掃瞄、驗血等測試，及時發現問題並及早跟進。

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