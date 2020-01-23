網民熱話：外傭大掃除要另收費　網民鬧爆「一蚊都唔畀」

新年大掃除是習俗，外傭兼顧這工作被視為理所當然，不過亦有外傭不認同。近日有僱主在網上發文指，要求家中外傭姐姐做大掃除時，對方竟要求僱主給予$500利是，讓僱主大感困擾。網民看後亦直言「炒得」。

該僱主前日（21日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」向一眾網民求教，指自己不知如何是好，又問網民：「有冇咁嘅條款㗎」，看起來相當煩惱。貼文指，「新年我叫姐姐大掃除，佢話要$500利是錢先會做」。僱主企圖「討價還價」，同意支付$200，但對方「企硬」，更向僱主表示：「Madam最好畀五百蚊我啦！我幫你執屋企，新年大掃除喎！」

經協議後，最終達成共識：「我老公畀咗300蚊佢。」誰知外傭清洗廚房廁所後，就指自己很累，拒絕打掃大廳，要求僱主再付$200。僱主忍無可忍，自行打掃大廳，更向網民大呻：「真係好煩」。

貼文發布後，網民均覺無法理解，「你畀啊？呢個唔係佢嘅職責嚟㗎咩！」有人認為是工作態度問題：「即炒，唔使留情」，「新年利是最多畀$10佢好喇」；也有人以自身比喻，「我老細叫我做嘢都唔會額外畀利是我啦！」

網民有話說：

陳少蘭：此人不可留

May HO：一次，兩次，三次，四次，之後就是無數次，惡性循環

Yoyo Tsui：唔知以為佢係太太

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