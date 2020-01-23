修例風波：許智峯入稟　控告警察過分暴力

持續逾7個月的反修例風波，警察執法時被指使用過度武力，立法會議員許智峯今早(23日)入稟東區裁判法院，以私人檢控方式追究。許表示已蒐集足夠證據就案件作出起訴，但擔心律政司會介入。

許表示，今次入稟控告去年11月11日於西灣河向市民開槍的警員關家榮，干犯《香港法例》第200章《刑事罪行條例》159g及159j(1)(a)的「蓄意謀殺」及第212章《侵害人身罪條例》17b「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」兩項交替控罪，許指現時已蒐集足夠證據。

許智峯法律團隊律師楊浩然表示，市民以私人檢控控告警暴屬史無前例，要在無足夠資源、無警方賦予蒐證權的情況下，面對警方龐大的法律團隊及律政司隨時介入等困難，但為了讓警方知道使用過度暴力有刑事後果，仍會作出起訴。

許智峯去年12月為支付官司費發起眾籌，至今已籌得338萬港元，現階段暫時未向任何律師支付費用。他會就5宗案件向法院提交檢控，其中西灣河警員對市民開實彈、荃灣警員開實彈、葵芳警員駕電單車撞向市民、有的士於深水埗剷上行人路事件會以私人檢控方式處理，而禁制警方使用催淚煙會循民事方式處理。