東涌濕貨墟巿魚菜平2成幾　9成受訪居民冀設臨時街巿

東涌街市數目少，餸菜價格偏貴，有團體舉辦假日濕貨墟市，再訪問逾200名居民，發現近6成人認為墟市物價比區內領展管理的逸東邨及富東邨街市價格便宜，逾85%受訪者又指區內買餸價格貴，45%指每月買餸開支佔整體開支20%至30%，近20%甚至佔開支40%或以上，90%人支持區內設濕貨墟市及臨時街市，減輕生活開支。

撐基層墟市聯盟等團體在東涌閒置土地舉辦假日濕貨墟市，售賣鮮魚、蔬菜及生活用品，近60%受訪居民認為墟市價格較街市便宜的貨品，依次為生活用品、新鮮食材、農產品、手作產品及小食飲品，亦有20%多人為墟市和街市價格相若。團體再進行價格調查，發現墟市貨品整體較領展管理的逸東邨及富東邨街市便宜25%至30%，以烏頭魚為例，墟市比富東邨及逸東邨街市分別便宜34%及19%，寧夏菜心分別便宜45%及30%。

團體指，東涌人口將由現時11萬增至2023年的27萬，但東涌申請墟市用地需時，認為政府有必要在區內增建公營街市，亦建議新一屆區議會開放更多地方設立墟市，並參考天水圍天秀墟臨時街市方案，在東涌設臨時街市，紓緩居民對東涌街市的需求。