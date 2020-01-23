3警涉醫院內私刑虐漢　其中2人擬承認傷人

六旬男子於去年6月底涉嫌襲警被捕，其後被送到北區醫院，期間疑遭警員以拗手指和用警棍戳下體等私刑虐待。事件曝光後警方落案起訴3名警員，3人被控公職人員行為失當及襲擊致造成身體傷害共兩罪，案件今早(23日)在區院提訊，其中2名被告均透過律師表示打算承認襲擊致造成身體傷害的交替控罪。

3名被告依次為歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，其中鄧及林事後已離職。

代表次被告鄧文謙的律師指，鄧於本月剛去信律政司提出承認襲擊致造成身體傷害的控罪，正等候律政司的回覆，故申請押後答辯。代表首被告歐國偉的律師指，歐亦打算承認襲擊致造成身體傷害的控罪，並要求法庭以中文聆訊聽取他的答辯，因為辯方已準備了20封求情信，信件用中文書寫，中文聆訊可免除翻譯的困難及節省法庭時間。代表第三被告林易昇的律師指，林正要求控方披露更多文件及索取法律意見，亦要求押後答辯。

控方指暫時仍未收到次被告的來信，但若收到來信便會及早回覆辯方。法官遂將案押後至3月12日再訊，法官指首被告雖要求中文聆訊，但假若律政司拒絕他們承認襲擊致造成身體傷害的控罪，他們便需就公職人員行為失當的控罪受審，現階段就談及求情及量刑的安排實在言之尚早。各被告繼續獲准保釋候訊。