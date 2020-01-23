中法混血兒偷車危駕判囚15月　官令他向母懺悔

九十後中法混血青年去年涉及藏毒案件被通緝期間，深宵偷駕友人的私家車，在屯門公路上左搖右擺，遇上鐵騎警長截查。青年心虛下開車逃走，與警長展開追逐，雖一度擺脫追捕，但警長卻暗中尾隨他至停車場出口拔槍戒備。警長其後看見青年，在揚聲警告無效後鳴槍三發，擊中青年左臂，青年最後被制服。25歲被告古希哲早前承認危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三保及未獲授權而取用運輸工具共4罪，今日(23日)於區院判囚15個月，及取消領取駕駛執照3年。

法官判刑時指，此案是一宗令人惋惜的案件，被告在案中只是左臂受槍傷，乃他的幸運，及顯示警方克制，傷勢乃被告咎由自取。法官又指被告早於2018年已因相類罪行而被判囚2星期，被告卻沒有珍惜該次獲輕判的機會，犯下今次更嚴重的罪行，且在身犯毒品罪行並棄保潛逃下犯下本案，可謂罪加一等。

法官判刑後叮囑被告尚年輕，應珍惜一手養大他的母親，感受母親的辛勞與悲痛，希望他日後能成為孝順母親的兒子、負責任的父親及有承擔的丈夫，勸戒他好好照顧其4個月大的女兒。法官又特意要求被告站起來並脫下口罩，向到來旁聽的母親及女友說出要戒毒等說話，又着被告若想成為車手，應循正途取得車牌後追理想。被告表示明白。