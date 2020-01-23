中西區民政專員區會會議中離席　否認擅離職守

中西區區議員上周四(16日)在區議會會議上提出譴責警隊和警務處處長的動議，期間該區民政事務專員黃何詠詩與其他政府代表離席，惹起爭議。中西區區議會今早(23日)召開特別會議討論由民主派區議員提出的動議，以區議會名義正式向申訴專員投訴公務員疏忽職守、研究向有關機構舉報該公務員涉公職人員行為失當、向公眾重申會緊守崗位為市民發聲，繼續爭取改善民生、爭取雙普選及成立法定獨調查委員會調查警暴。

政府以書面回應動議，指當日會議進行期間有議員多次使用帶有侮辱性字眼，多次打斷發言及故意不讓警務處代表發言，認為警務處代表在參與區議會會議時不應受侮辱，區議會應在互相尊重和理性原則下討論，議員的發言內容、立場及做法是違反溝通原則。政府又不認同當日的臨時動議，認為是對警方作出不實指控。

黃何詠詩強調自己按公務員守則，是政治中立、不偏不倚，重申沒有擅離職守。她又指政府重視區議會的意見，曾與區議會主席就開會狀況作溝通，但會議進行期間卻有區議員多次打斷發言和帶有侮辱性字眼，她作為政府和議會的橋樑，有責任確保議會在互相尊重和理性的情況下討論。

不少民主派區議員形容政府的做法屬不合作運動，擔心成為先例，拖垮民生事項。當日提動議的區議員葉錦龍不認為動議字眼有失實，他亦批評政府代表答非所問。另一區議員梁晃維認為區議員的政治立場和政府不同，但在民生事務上仍存合作空間，區議會並非政府的橡皮圖章。身兼立法會議員的許智峯關注政府當日做法有否諮詢法律意見。