葛量洪通波仔手術涉遺導線　六旬翁擬索償

葛量洪醫院一名病人投訴，在去年4月進行俗稱「通波仔」的血管造形手術後，醫生遺下導線於其體內，數日後導線長度更自心臟附近延伸至手臂，進行兩次修補手術仍無法取出所有導線，只可搭橋讓血液流通。事主今(23日)公開事件細節，指主診醫生事發後未有為他詳細檢查，令病情惡化，事件嚴重影響日常生活，亦構成重大的心理障礙。

事主鄭先生指出去年4月14日入院、一日後在葛量洪醫院進行微創「通波仔」手術，手術後醫生告知有10mm的導線遺留在心臟附近的血管末梢，不會構成危險，住院觀察4日後即讓他回家休息。他回家後5日，又有另一醫生要求他回院詳細檢查，始發現有關導管已由原有位置伸展至手臂。醫院再次進行微創手術仍無法補救，令其需要轉院至瑪麗醫院進行開胸手術望移除導線，最終仍無法把導線完全取出，醫生只可在有關部分進行搭橋讓血液流通。

鄭先生現年65歲，稱該失誤嚴重影響生活，晚上常發惡夢，左腳不時抽筋，令其無法再做小巴司機，經濟負擔極重，只可靠從事服務業的太太每月數千港元月薪，和向朋友家人借錢過活。他表示當時醫生完成手術後，只武斷把從他體內拉出的導線與原裝導線比較，就斷言體內只有10mm導線，犯了嚴重失誤，他現已委託律師，打算向院方索償。

協助事主的議員梁耀忠認為涉事醫生知道遺留導線時，沒有即時為鄭進行詳細檢查，忽略了導線伸展的風險，令病情惡化，院方未公開事件的部分細節。