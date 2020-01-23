元朗區屢發催淚彈　議員關注清潔工人裝備

元朗區議會今早(23日)召開會議，議員向政府部門代表提問催淚彈成分對人體、動物及社區的影響。議員鄺俊宇要求元朗警區副指揮官陳漢銘保證催淚彈對人體零遺害，陳表示警方掌握催淚彈成分但不便透露，並稱根據催淚彈供應商的指引，催淚彈不會對人體造成永久傷害。

基於催淚彈成分對動物的影響，議員林廷衛提問是否不應攜帶警犬到示威現場。陳漢銘表示至今無接獲領犬員報告警犬在示威區執勤後不適，領犬員非常關心警犬，會根據犬隻的特性作出適當判斷。元朗區議會主席黃偉賢稱，去年10月21日警方在元朗區發放多枚催淚彈，其後數天聽到警署內警犬吠叫，相信催淚彈對警犬造成影響，建議警方盡量避免在示威場合用警犬。

多名議員問及食環署清潔工處理催淚彈殘留物時有否配備足夠保護。食環署元朗區環境衞生總監蔡家偉指清潔工人保護裝備達標，配備口罩、手套和手袖。如果清潔地區前一晚曾發放大量催淚彈，會為清潔工提供眼罩和N95口罩。清潔工人亦會調節清潔道路水槍的水壓，以免揚起殘留物微粒，並以肥皂水和梳打粉清潔社區設施。