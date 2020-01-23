沙中線聆訊港鐵結案陳詞　促委員會拒納政府專家意見

沙中線紅磡站工程醜聞，獨立調查委員會經過兩輪聆訊後，今(23日)進行第2日的結案陳詞。港鐵及禮頓代表律師結案陳詞，質疑政府委聘的結構專家劉志宏的證供與其他3名專家不一，認為他過於跟從守則，港鐵更要求委員會不採納劉的意見，強調現有建築物結構強度已大於設計強度，故十分安全。代表禮頓的資深大律師石永泰炮轟政府因政治因素，才連番指證禮頓不是。

根據早前聆訊，政府委聘的結權專家證人劉志宏就車站多處施工未有跟足指引守則提出多項安全質疑，惟港鐵、禮頓及委員會專家均不同意。代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding結案陳詞，逐一指出劉對多處工程分析問題，認為部分分析過於簡單，無經過數學計算，又質疑劉的觀點是猜測性，並不可信。

Boulding舉例指，多名專家認為混凝土強度會隨時間更加堅固，惟劉則指混凝土經一段時間後強度會減弱，他稱因混凝土技術50年來已有大進步，現時的混凝土不會因時間而令強度減少，更要求委員會不採納劉的意見。

石永泰陳詞亦批評劉過分謹慎跟從守則，認為其他3名專家的看法更為有力。石又批評政府本應是監察的一方，並非指證方，但卻因今次事件受到政治上尖銳的批評，而不斷指證禮頓的不是。

另外，Boulding提到政府代表大律師昨(22日)連番批評港鐵，實際上港鐵已落實一些修補措施，可解決政府昨日指出的不足。他又稱無任何管理系統可完全防止工程上的出錯，只能用適當的程序減少出錯機會，強調委員會若提出有其他改善措施，港鐵樂意接受。