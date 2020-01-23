音箱藏70公斤大麻花　海關破近10年機場最大販運大麻案

香港海關破獲過去10年於香港國際機場最大宗販運大麻案件，今(23日)在海關總部大樓總結行動詳情。海關指，關員透過情報分析及風險管理，上周五(17日)在機場貨運站，檢查一批由加拿大到港，報稱為音箱的貨物，結果檢獲一批70.4公斤的大麻花，估計市值約1200萬港元，行動中拘捕一名50歲本地男子，現正保釋候查。

機場科空運貨物第三組指揮官李子康指，關員用X光機檢查該16箱貨物時，發現X光影像有可疑，相信音箱內藏有其他異物，又留意到該批音箱的結構相對簡單，與一般音箱有差異。其後關員打開貨物檢查，發現每個紙箱均放有兩個音箱，重量亦比一般重，再輕敲貨物時察覺聲音不尋常，遂利用工具拆開音箱檢查，發現每個音箱藏有4個用錫紙包裝的磚形物件，且沒有電子線路等裝置，打開後再發現是用膠袋包裝的懷疑大麻花，每包大約重550克，共檢獲128包。

李說，相信販毒分子是利用音箱為掩飾，逃避關員偵測，並用錫紙干擾搜查犬的嗅覺檢查，案件已交由海關毒品調查科跟進。

毒品調查課監督朱賢綿指，當關員發現該批懷疑毒品時，已立即拘捕該名提貨的運輸司機，而海關毒品調查科接手跟進後，經詳細部署，於當日較後時間進行監控遞送行動，嘗試送到位於新界北區的收貨地點，惟收貨人最終沒有出現。

朱指，調查發現販毒集團在寄貨和收貨層面採取不同手法隱藏身份，包括隱藏該批貨物的原有出口地。根據申報資料顯示，所申報的出口商是業務位於美國的貿易公司，意圖混淆執法人員視線，隱瞞該批貨物是由消遣用大麻產品合法化的加拿大所出口，意圖減低貨物被檢查的風險。

另外，販毒集團試圖隱藏收貨人身份，初步調查後發現，該批貨物由一間境外公司委託一間在香港註冊的物流公司收貨，其後物流公司再外判一間運輸公司提貨。整個過程中，該境外公司不論在委託物流公司收貨的過程，都是用手機通訊軟件聯絡，沒有實際文件交來。朱認為，販毒集團利用香港物流界「先委託後付款」的便利，令真正收貨人毋須「現真身」，以減低被拘捕風險，並增加執法人員追查難度。