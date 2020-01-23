武漢封城前最後一班機抵港　乘客：機場檢疫緊張

湖北武漢肺炎疫情惡化，武漢當地政府今日(23日)已經實施「封城」以遏制疫情蔓延，全市巴士、地鐵、渡輪及長途客車暫停運營，如無特殊原因，市民不要離開武漢，而機場、火車站離去的通道亦暫時關閉。而在「封城」前，最後一班由武漢飛往香港的航班預計在今午1時45分抵港，因延遲問題，在下午2時08分飛抵香港國際機場。東網記者今日巡視機場，發現航班着陸後，乘客至現時仍然未出閘。

有關航班為港龍的KA853，原定今午1時45分抵港，最終在下午2時08分到達。東網記者記者在現場訪問一位來自廈門的李先生，他表示在武漢當地機場檢疫情況緊張，要求乘客必須佩戴口罩、檢查體溫等，形容情況嚴重。

武漢天何國際機場客服中心工作人員表示，今天大部分航班已陸續取消，但上午10時前仍有個別航班起飛離開；根據機場官網顯示，東方航空MU9657航班及廈門航空MF8331，分別在上午10時後起飛前往青海西寧市和廣西南寧市。另中國航空、東方航空等4家內地航空公司均表示，今天武漢離港航班已無餘票，至於明天(24日)後能否起飛則以機場實際情況為準。