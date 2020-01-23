每日一片：落斜唔收掣釀5車「串燒」 　網民：過年冇車用

有時意外並不止危害自己，更分分鐘「累街坊」。近日有車Cam片就直擊一架7人車落斜後，直剷唔收掣，最終引發連環串燒，共涉及4架私家車及1架電單車，場面猶如「打保齡」，非常震撼。事件更惹起網民同情無辜被撞的司機「過年冇車用」。

事發在昨日（22日）下午2時許，地點發生在荔枝角蝴蝶谷道近荔枝角收押所。從網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，一架黑色7人車沿蝴蝶谷道落斜，期間疑收掣不及，先撞向前面一架正等候轉燈的白色7人車，在巨大衝力下，再連環撞向前面兩架私家車，至於黑色7人車事後亦失控剷向路邊石壆才停下，車頭嚴重損毀。

原以為一車失誤導致4車串燒，警方就證實，原來在最前面有另一架電單車被牽連。事件中5名司機都報稱被輕傷，全部送院，案件列交通意外有人受傷處理。

事後有網民形容整個意外場面如「大挪移」、「攬炒系列」，亦有人同情無辜被撞的司機「過年冇車用」。更有眼利網民發現，4架涉事私家車均屬同一汽車品牌，戲言該品牌維修部「有排忙」。