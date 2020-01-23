政界斥政府防疫不足　促封西九站兼所有口岸強制檢疫

湖北武漢肺炎疫情嚴重，武漢巿今日(23日)全面停止所有交通工具，正式「封城」，而香港昨日今日亦確診兩宗感染個案。香港油尖旺區16位民主派議員，今日下午約2時到高鐵西九龍站抗議，認為政府應進行一系列防疫措施，包括封閉高鐵西九龍站、在邊境針對自武漢到港的旅客進行強制檢疫、取消近期大型公眾活動等，港鐵代表到場接收請願信。

區議員胡穗珊表示，很多旅客自中港巴士經不同口岸到港，因此港府應在所有口岸進行強制檢疫，進一步預防疫情滲入社區，並希望政府不要忌諱政治考慮，應要求所有由內地到港的旅客量體溫及填健康申報表。油尖旺區議會副主席余德寶則指，政府的防疫的工作做得不足，但又要區議員「不要引起恐慌」，有可能會令市民掉而輕心，為了市民的健康着想，余認為政府應考慮封鎖西九高鐵站、停課、進行社區清潔等。

油尖旺區議會主席林建文指，中國的防疫工作一直採保守態度，若當局決定封鎖武漢，情況可能比想像中嚴重，他希望政府可以採取果斷的措施認真防疫，不然將「後患無窮」。區議員陳嘉朗則表示，政府現時的防疫措施過於寛鬆，認為政府應就事件展開緊急會議，商討應否在近日開展更多措施，包括取消之後的大型活動如花卉展覽、訂立新年開課後的學校衞生指引、在高鐵站派發口罩，並與口罩供應商協調，穩定貨源等。