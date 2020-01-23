買居屋要不吃不喝9年　議員促降低負擔比率至30%

政府2018年修訂資助出售房屋定價政策，改以負擔能力計算，將定價與市價脫勾，但有政黨調查指，2019年居屋平均呎價約6961至8551港元，最貴的何文田冠德苑平均8551港元仍屬偏高，以中層平均單位售價計算，樓價佔港人家庭年收入比率高達9倍，即市民不吃不喝9年才能買到居屋。

政府兩年前修訂資助出售居屋定價計算方法，定價不再參考家庭白表家庭入息上限，改以未買樓家庭的入息中位數釐定，令居屋售價更為可負擔。有政黨去年12月進行調查，近60%受訪市民認為居屋售價仍然昂貴，超過50%受訪者認為每月收入只可預留30%或以下作按揭供款。

立法會議員尹兆堅指翻查過去居屋資料，由2007年至2019年，最貴居屋價格由247萬港元升至今年529萬港元，升幅1.1倍，最平居屋價格亦由24.75萬港元急升至155萬港元，升幅5.3倍。然而，同期家庭入息中位數只上升0.7倍，家庭入息收入遠遠追不上居屋樓價升幅。

他建議居屋的轉售年期應延長至15年或以上，以及限制轉售，只限轉售予綠表申請人，分割資助房屋及私人市場，防止居屋成為投資炒賣工具，回歸居住的作用，同時促請政府進一步降低居屋售價，使其可負擔比率為30%或以下。