虛報價格串謀詐騙160萬　雲石銷售員罪成囚8個月

1名雲石供應商前銷售員串謀其他人士，誇大雲石訂單價格以詐騙2客戶近160萬港元，早前被廉政公署起訴。被告今日(23日)在區域法院承認控罪，暫委法官張天雁判刑時稱，考慮到多項求情因素，將量刑起點定為監禁12個月。鑑於被告認罪，故將刑期減至8個月。

被告譚雄彪，50歲，為東成雲石有限公司(東成雲石)前銷售員，承認2項串謀詐騙罪名，違反普通法。被告另外1項相類罪名則獲控方不提證供起訴。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。

案情透露，被告於時任職東成雲石銷售員，該公司向內地及香港的零售商及工程承辦商供應雲石，由被告負責處理客戶購買雲石的訂單。被告應東成雲石2個客戶屬下的一些職員要求，將多份報價單中的雲石單價提高，並將差價給予該些職員作「介紹費」。被告的上司同意有關做法。

該2個客戶於2010年10月至2014年12月期間，以被誇大的價格從東成雲石購買總值逾3160萬港元的雲石。被告於期間向其上司遞交了6份支票申請表，以申領「介紹費」近160萬港元。所有申領均獲東成雲石批准，而有關支票其後被兌現並支付予該2個客戶的職員。若該2個客戶知悉其購買價被誇大，而差價遭其員工及被告侵吞，則不會同意向東成雲石訂貨及支付相關款項。

案情又透露，被告實際上獲分差價中的10%至15%。