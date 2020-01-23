元朗區會撥款50萬　購消毒搓手液口罩予當區居民

武漢肺炎疫情蔓延到香港。元朗區議會今(23日)召開會議，討論社區預防武漢肺炎，會上宣布撥款50萬港元購買消毒搓手液及口罩予當區居民。對於食物及衞生局、衞生署無派員出席今次會議，元朗區議會主席黃偉賢表示遺憾。

會上多名議員針對武漢肺炎疫情發表意見。其中，張秀賢動議譴責食衞局、衞生署未有派員出席會議，並促請食衞局、衞生署及入境處出席下次會議回應武漢肺炎的提問；張智陽則動議要求政府部門接獲確認武漢肺炎個案後，向公眾和區議會交代、提升關口檢疫措施及加強通報機制；另王百羽動議即時於各入境口岸，禁止來自疫區的航班抵港。3個動議均獲全部在席議員贊成並通過。

司徒博文提出元朗區有為數不少的跨境學童，每日頻繁來往中港兩地，新年亦會回鄉探親，而李煒鋒亦擔心校巴和關口會成為肺炎爆發點。教育局總學校發展主任(元朗)紀穎妍表示，教育局已發出指引，學生回校前應先量度體温，學校亦會有口罩提供予學生，並提醒家長留意學生情況，生病便不應回校。

房屋署高級房屋事務經理林逸翹稱，房署已張貼消毒指引在各屋邨大堂，規定不同設施每日的消毒次數。議員陳樹暉關注，每個屋邨的消毒密度都不同，源於某些屋邨的清潔人手不足，批評房署受制於清潔工外判制度，他又稱居民告知他學校並無提供囗罩給有需要的學生，質疑政府部門單單流於發出指引卻並無嚴格跟進。