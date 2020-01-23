農曆新年實施特別交通安排　九龍新界多區封路改道

農曆新年將至，為方便市民前往年宵市場，警方表示將在九龍及新界多處實施特別交通安排，並預計於農曆新年期間旺角人流將會增加，故將在該區實施人流安全管理措施。

旺角實施人流安全管理措施的街道，包括介乎亞皆老街與豉油街的砵蘭街、介乎亞皆老街與登打士街的西洋菜南街和接鄰的奶路臣街、山東街、豉油街、及通菜街與花園街附近一帶。

年宵市場特別交通安排方面，旺角花墟道一帶，包括花墟道、園藝街、園圃街以及太子道西支路將進行封路，直至年初一(25日)上午8時。而貨車或准於每日凌晨零時01分至下午5時駛入上述路段上/落貨。封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街北行，受影響車輛須改經通菜街北行、運動場道/界限街、花園街及太子道西支路。

警方指，介乎太子道西與界限街的洗衣街；介乎太子道西與界限街的花園街；介乎通菜街與洗衣街的運動場道，以及介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路，將視乎交通情況，由明日(24日)下午3時封閉。為疏導行人，於離場方向天橋前的一段約50米的太子道西將於今日(23日)下午6時至翌日凌晨4時，以及明日下午2時至翌日上午8時封閉。有關停車位將暫停使用。

黃大仙方面，警方表示為方便善信於農曆新年期間前往黃大仙祠參拜，包括在黃大仙祠外的廟宇廣場、黃大仙廣場和龍翔道北面行人路設置排隊區，將於明日傍晚6時至年初一晚上7時、年初二(26日)至初四(28日)，以及下月1日、2日、8日和9日每日上午7時至晚上7時，實施人流安全管理措施；警方指，若祠內人潮過分擠逼，警方會實施「潮水式」措施，分批讓善信進入祠內參拜，並呼籲善信應遵從警務人員的有關指示。

特別交通措施亦將在同樣時間實施，介乎龍翔道與鳳德道的沙田坳道以及連接黃大仙道與黃大仙祠的未命名道路將會封閉，而介乎沙田坳道與雅竹街的黃大仙道則不准停泊車輛。

此外，多區包括觀塘、將軍澳、屯門、元朗、荃灣、大埔、上水等都有封路及交通改道措施，以便市民前往年宵市場。