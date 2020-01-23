誇大業績獲聯交所批准上市　中金再生兩高層判囚

已被法庭頒令清盤的前上市公司中國金屬再生資源(控股)有限公司(下稱「中金再生」)，其非執行董事黎煥賢和行政經理蔡玲玲，於2008至2009年在公司申請上市期間，被指串謀利用虛假財務資料誇大公司業績詐騙聯交所，以致聯交所批准其主版上市申請。兩人經過近3個月審訊後，去年12月於高院原訟庭被裁定串謀詐騙罪名成立。法官今日(23日)在聽取求情後判刑，分別判處黎煥賢及蔡玲玲監禁7年和8年；另外，黎被下令禁止出任公司董事10年。

法官在判刑時表示，以案情涉及的公司數目、虛假文件的數量，以至詐騙計劃籌到的款項，本案均屬嚴重類別。中金再生的主席、即黎煥賢的丈夫秦志威，似乎是整件事的主謀。至於兩名被告的角色，法官認為黎雖然是秦的妻子，但她似乎並無涉及公司的日常運作，法官亦接納其大律師求情時指，她犯案是受丈夫影響。而蔡雖然只是僱員身份，但參與程度較黎更深。

法官表示，串謀詐騙的最高刑罰為14年監禁。他指以現在的案情論，若秦受審後被判罪成，其刑期不會少於12年。而現在黎蔡兩名被告，按其參與程度量刑，量刑起點分別為7年半和8年半。法官接納控方在調查與檢控本案時並無不當延誤，但其過程始終有能再加快的空間，並以此理由將兩人刑期減少4個月。另外因兩人過往品格良好，並獲家人強烈支持，故再酌量減刑2個月，故最終刑期分別為7年及8年。

負責調查本案的商業罪案調查科總督察陳國偉於庭外指，警方歡迎法庭裁決，刑期反映案件嚴重性。陳又指由於案件涉及的時間長，警方調查時一直與時間競賽，而且犯案手法複雜，又涉及數以十萬計文件，需要法證會計師及不同地方的司法互助，故調查時確困難重重。

陳指兩名被告最終罪成，反映警方打擊金融犯罪的決心，保障市民免受損失及維持香港金融體系穩定。陳又指，根據調查所得，首被告及其丈夫就本案共獲利至少6億港元，次被告則獲利至少300萬港元，而本案亦未完結，警方會全力緝捕首被告的丈夫，即該公司主席，以及其他在逃人士。