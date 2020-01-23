去年10至12月280宗欠薪定罪　有公司被罰3萬元

勞工處今日(23日)在網頁公開僱主違反《僱傭條例》(第57章)有關支付工資，以及勞資審裁處/小額薪酬索償仲裁處裁斷款項的定罪紀錄，顯示去年10月至12月，分別有129宗、123宗及28宗，大多數傳票都是罰款數千元，最輕判罰1000港元，判罰最重是監禁2個月，緩刑2年，同期執行。

罰款最多的個案錄於去年10月，1間公司因違反《僱傭條例》第43P條，沒有按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令於14天之內支付裁斷款項，被罰款3萬港元，而相關法例最高可罰款35萬港元及監禁3年。

當中得到最多傳票的僱主是因財困及欠薪等問題，被西九文化區管理局終止M+博物館建造工程合約的新昌營造廠有限公司，共得58張傳票。該公司去年11月因欠薪沒有按勞審處或小額薪酬索償仲裁處判令而被判刑，每張傳票罰款3000港元，共17.4萬港元。當時有工會指新昌欠薪涉數百萬港元。

另有1名僱主沒有在工資期屆滿後7天內支付工資，以及未有按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令，在去年10月被判240小時社會服務令。

勞工處發言人稱，新安排有助提升僱主及公眾對違反《僱傭條例》有關規定的刑事責任的認識，該處會每季更新有關資料，而有關紀錄將會刊登24個月，包括被定罪公司的名稱、罪行條款、罪行簡述、判刑日期及刑罰。根據《個人資料(私隱)條例》(第486章)規定，個人被定罪者姓名不會公布。

勞工界立法會議員潘兆平指，僱主開工出糧天經地義，欠薪是嚴重刑事罪行，勞工處檢控不嚴及法庭輕判，令僱主持僥倖心態，以致欠薪情況持續，對僱員不公平，希望部門及法庭加強執法及判刑，收阻嚇作用。