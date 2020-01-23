15人涉8.31港島衝突被控暴動罪　案件押後答辯

去年8月31日港島區遊行演變成港九多場衝突，多人在銅鑼灣和灣仔被捕，被控暴動罪。15名被告今午(23日)在區院提訊。由於部分被告仍在申請法援，法官批准辯方申請，將案件押後至3月12日才答辯。

15名被告分成兩案處理，其中一宗涉及年齡由22至48歲的5男3女，分別為余德穎、賴德岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬，控罪指他們於去年8月31日在灣仔軒尼詩道22號及盧押道一帶，連同其他人參與暴動。控方今午申請新增控罪，加控龔梓舜多一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指其涉於同日在軒尼詩道117至123號外，管有一個汽油彈及一支伸縮棍。

另一案件涉及年齡由20至39歲的6男1女被告，分別為陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚和鄒咏霖。控罪指他們涉嫌於去年8月31日在銅鑼灣記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。控方今午亦申請加控陳佐豪一項無牌管有無線電通訊器具，控告他涉嫌同日在銅鑼灣百德新街22至36號外，非法管有一套無線電收發機。

此外，港鐵沙田站去年9月7日發生示威衝突，事後多人被捕及遭控，包括一名涉用月餅罐擲向警員的45歲女子劉婉玲，以及一名報稱策展人的42歲男子謝嘉綸。劉、謝今午亦在區院提訊，由於2人仍在申請法援，法官批准辯方申請，將案押後至3月26日答辯。