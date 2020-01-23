18門診可轉為武漢肺炎指定診所　隔開覆診病人

醫管局行政總裁高拔陞早前表示，若武漢相關個案求診急速上升，會因應情況分別在7個醫院聯網，將個別普通科門診轉為指定診所，接收新型冠狀病毒相關病人。當局今(23日)安排傳媒預先了解及拍攝有關設施及病人服務安排流程。

九龍東醫院聯網家庭醫學及基層健康科顧問醫生陳鵬飛醫生表示，若九龍灣健康中心轉為指定診所，門口會有分流處，有護士為疑似病人進行問卷和探熱，高危病人會直接送入發燒分流室，而疑似個案的候診室座位亦會保持1米距離。

需到普通科診所覆診或配藥的市民，會經過另一特定電梯進入診所，普通科門診會暫停偶發性病人的預約服務。兩者會使用不同的候診、配藥和診症區。陳表示，預料指定診所開診初期會有兩名醫生看症，每日最少可以處理80名病人。

醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生則表示，醫管局18所普通科門診皆可設立指定診所，而隨武漢疫情的發展，控制疫情「刻不容緩」，當局認為有需要準備隨時啟用指定診所，只要政府認為情況需要，全港7個聯網的指定診所皆可在48小時內投入服務。

他表示因指定診所會佔用普通科門診的空間，因此門診服務會有所影響，坦言希望疫情會有改善，不必動用到指定診所，但根據現時情況啟用的機會甚高，同時呼籲市民做好防疫工作，勤戴口罩和洗手。