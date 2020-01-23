港府防武漢肺炎慢十拍　西九站終實施旅客健康申報

湖北武漢肺炎在內地大爆發，至今已有27個省區市淪陷，甚至泰國等國家及地區亦有確診個案。香港衞生署今日(23日)確認，昨日(22日)兩宗高度懷疑個案經檢驗後，確診為武漢肺炎病例。及至今年7時半，署理行政長官張建宗聯同相關部門召開跨部門記者會，公布7項防疫措施，包括明日(24日)起在高鐵西九龍站實施健康申報，所有乘搭高鐵列車抵港旅客，均需填寫健康申報表。

除了實施健康申報，其他措施包括所有內地經營高鐵列車抵港後，將加派人員對車廂內外進行消毒及清潔；另針對確診及懷疑個案新設查詢熱線；預留西貢麥理浩夫人度假村及柴灣鯉魚門度假村作為檢疫中心；與口罩供應商開會，確保口罩等防疫裝備有足夠供應；教育局呼籲學校與內地交流團推遲；衞生署有足夠後備口罩，而新一批口罩將在下周到港。

政府續稱，每日將舉行記者招待會交代疫情資訊，同時宣布今年的香港新春國際匯演，以及賀歲盃將會取消。政府又呼籲市民，如無必要，不要到武漢，如到武漢要佩戴口罩，直至回港後14日，而市民到人多的地方亦應戴口罩。