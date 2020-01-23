賊黨扮客盜的哥財物半年8宗　警破案拉5人包括南亞漢

警方於2019年7月下旬至2020年1月中旬期間接獲8宗報案，指在灣仔區及中區共8輛的士内有財物被盜。損失財物包括現金和信用卡，總值約5萬元。

中區警區反三合會行動組人員接手調查，初步相信賊人以圑伙方式作案，先喬裝乘客登上由受害人駕駛的的士，乘坐的士後排的賊人會以外語與司機交談等方式分散司機的注意力。

與此同時，坐在司機左方的同黨會伺機偷取錢箱内的金錢及其他財物，包括信用卡，其後，賊人會盜用受害人的信用卡。其中一宗案件中，的士司機發現賊人盜竊，與賊人糾纏時被打傷，賊人逃去。

探員經深入調查後，鎖定多名懷疑與案有關人士的身分，並於1月21日至1月23日展開拘捕行動，分別於西區、東區、黃大仙區、及大嶼山北區拘捕均17歲的2名本地男子、年齡介乎17至21歲的2名巴基斯坦籍及1名泰國籍男子。

5名被男子分別涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產及普通襲擊，探員於部分被捕男子的住所單位內檢獲一些懷疑與案有關的衣物，所有被捕人現正被扣留調查。警方提醒各位司機妥善保管個人財物，提防扒手，切勿將大量現金或貴重財物放置於車内。