仿電影情節改造練功券行騙　3內地漢涉製假鈔被捕

騙徒手法層出不窮，有詐騙集團更抄襲電影情節的手法，利用顏料改造60張練功券，多次在澳門作案詐騙換錢黨。司警接獲娛樂場報案，懷疑有人行使假幣，經查後鎖定疑人身份，昨日(22日)於新口岸非法旅館，截獲3名年齡介乎37至40歲的內地男子，並搜出20張假幣及作案顏料，估計至少獲利5.1萬元人民幣。警方以假造貨幣及將假貨幣轉手罪對3人落案起訴，移交檢院跟進。

司警周日(19日)接獲氹仔娛樂場報案，聲稱有人行使假幣，並發現7張懷疑偽鈔。經查後得知有人針對換錢黨實施詐騙，上周六(18日)晚上7時許，案中兩名疑犯與兌換黨交易，另一疑犯則在附近負責把風，成功以12張1000港元假鈔，騙得1.05萬元人民幣。

警方根據天眼鎖定疑人身份，並發現3名目標人物經常於新口岸某大廈出沒，懷疑疑犯於上址落腳，於昨日傍晚6時半在大廈門外截獲3名疑犯，並在他們入住的非法旅館，搜出20張假鈔及改造練功券用的顏料。

調查期間，3人承認作案，當中1人稱早前在澳門賭博與另一名疑犯認識，後因輸清賭本而突發奇想，並招攬第3名涉案人士加入，以約6元人民幣的價錢購買100張練功券。當中一人在上周六首次帶20張假幣到澳門交予另外兩名疑犯加工，並到3間不同娛樂場作案，成功騙得3萬元人民幣，各人分別分得6000至7000元人民幣。成功得手後有人疑食髓知味，昨日再帶40張假鈔作案，成功騙得2.1萬人民幣，但未及分贓已被警方拘捕。