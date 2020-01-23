政Whats噏：劉桂容祝早生貴子　未婚陳穎欣笑言咪玩嘢

後日(25日)就係大年初一，呢排有好多唔同形式嘅賀年活動，其中工聯會「小花」陳穎欣(Joephy)日前喺一個場合，就被另一位「小花」劉桂容(阿容)「野生捕獲」，佢哋老友鬼鬼合照留念之餘，阿容仲祝新一年踏入30歲嘅Joephy「早生貴子」，未婚嘅Joephy就話「係咪玩嘢」。

話說阿容野生捕獲Joephy之後，雙方都將張合照上載到社交網站。Joephy仲貼文話工聯會有個不成文嘅傳統，就係下一代嘅「小花」要畀上一代「小花」糟質，上一代嘅小花當然係講緊阿容喇！點糟質？就係阿容將啲揮春掛咗上Joephy耳仔度，Joephy話佢會娛樂大家，同時係大家嘅開心果，所以氹到阿容幾咁開心。

唔少區議會新貴亦落區寫揮春，好似屯門區議會副主席黃丹晴仲着埋紅當當嘅漢服添，夠晒搶眼。佢喺社交平台話當日即場向大家獻醜，寫咗最新版本嘅「招財進寶」。乜嘢新版本？佢做咗招財貓嘅手勢，同時拎住張寫咗「進寶」兩個字嘅揮春，夾埋就係招財進寶嘞！而屯門富新區議員李家偉亦都有到場探班，仲寫咗「如意吉祥」，由於「如」同「吉」共用一個口，有網友仲以為佢寫錯字添！

離島區議員王進洋就連續3日扮財神，向街坊大派禮物。有網友喺社交平台留言封佢做「男神」，又羨慕佢連財神都扮埋，邊個仲會夠佢玩。王就話無論做乜嘢活動都好，過年最緊要開心，齊齊整整食返餐開年飯就最好不過，仲話祝大家都有個美滿如意嘅鼠年。