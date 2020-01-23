醫護界批人禍致香港爆發疫情　促封口岸否則發起工業行動

武漢肺炎傳入香港，醫護界工會炮轟政府防疫無能，未有做好把關，形容疫情在港爆發實屬人禍。工會要求政府在年初四(28日)前封閉香港所有連接中國的口岸，禁止中國旅客入境，強制由中國入境的在港旅客接受隔離觀察，否則不排除發起工業行動。

多個醫護界工會今晚(23日)召開記者會回應政府防疫工作。醫管局員工陣線代表批評，武漢肺炎現時在香港已有爆發迹象，但政府未有做好邊境把關，任由疫情傳入香港，批評政府管治無能，引入已知病毒，實為人禍，而非天災。代表要求政府立即拒絕旅遊由中國入境，並在年初四前全面落實邊境防疫措施，否則將發起工業行動。

香港物理治療師總工會籌委會代表亦批評政府後知後覺，防疫漏洞處處，未有將港人生命放於首位。代表又指，若政府未能在年初四前全面落實邊境防疫措施，將暫停部分醫院的非緊急物理治療服務，特別是已接受確診武漢肺炎患者的醫院。如果疫情在社區爆發，他們將全面停止非緊急物理治療服務。

香港言語治療師總工會則要求政府關閉香港所有中國入境口岸，禁止中國航班降落，向中國發出黑色旅遊警示，停辦所有來往中港的旅行團。該會又呼籲僱主，要求出現疑似病徵的員工求診及休假，停止向過去14日往來中國的人士提供服務，並要求教育局延長農曆年假期一個星期。若政府於年初四前沒有回應，將停止非緊急物理治療服務。此外，香港職業治療師工會籌委會代表亦要求，政府強制由中國入境的在港旅客接受隔離觀察。