河北現首宗死亡病例　全國武漢肺炎648宗18死

因應疫情持續擴散，武漢已實施「封城」。圖為特警於漢口火車站外執勤。

湖北武漢肺炎持續擴散，至今攻陷內地至少28個省市區。據當局周五（24日）通報，河北及雲南先後確診當地第2宗肺炎病例，其中河北的患者經搶救無效，已於周三（22日）死亡，成為首宗湖北以外的死亡個案；江西、廣西亦分別新增4宗及8宗確診病例。截至目前，確診人數累計648人，死亡18人。

河北的死者為一名來自滄州市南皮縣的80歲老翁，其在武漢探親居住了兩個月，返回南皮縣後出現胸悶、呼吸困難等症狀，並伴隨高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等，於周三搶救無效死亡，翌日經省市專家組綜合評估，確認為確診病例。目前76名密切接觸者均採取隔離醫學觀察措施，無發熱等異常情況。

雲南的患者則為一名53歲的武漢男子，其本月16日到昆明後出現發熱、咳嗽等症狀，周三入院隔離治療，後經專家評估確診，目前已轉入定點醫院治療，生命體徵平穩，其密切接觸者正在接受醫學觀察。

另江西新增肺炎確診病例4宗（包括重症病例2宗），其中南昌市1宗、吉安市1宗、九江市1宗、新余市1宗，九江、新余及吉安為當地首宗確診病例，全省累計確診7宗，目前當局正追蹤密切接觸者232人，其中218人尚在接受醫學觀察。廣西則新增8宗確診病例，累計確診13宗，其中柳州市2宗、桂林市2宗、梧州市1宗、北海市6宗、百色市1宗、河池市1宗，目前113名密切接觸者正在接受醫學觀察。

另為應對防控工作，按照國務院部署，財政部周四緊急下撥湖北省10億元人民幣（約11.4億港元）的肺炎疫情防控補助資金，以支持該省開展疫情防控相關工作。

不斷更新（香港時間）︰

0129 廣西新增8宗肺炎確診病例，累計確診13宗。

0052 江西新增4宗肺炎確診病例，累計確診7宗。

0020 河北確診第2宗肺炎病例，搶救無效死亡。

0014 雲南昆明確診第2宗輸入性的肺炎病例。