東網APP結合電子報　盡享閱報樂趣

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。東網走在最前線，一直為讀者提供最快、最新資訊，更致力為讀者開創最豐富又愉悅的閱覽體驗，早年創報業先河以創新技術推出《東方日報電子報》，首創把整份報章原裝外貌上網，讓全球讀者可即時在互聯網上每版揭閱，盡覽天下事。踏入新紀元，東網APP與東網電子刊物APP合二為一，舊有的東網電子刊物APP將取消。讀者只要一APP在手，就可更便捷瀏覽解像度大大提高的《東方日報電子報》，無遠弗屆地盡享原汁原味的閱報樂趣，一部手機盡握東網最強資訊！

東網緊貼全球脈動，日以繼夜為讀者帶來最快、最新的時事資訊。早在2002年2月8日正式面世的《東方日報電子報》，打破傳統報紙的地域局限，把整份報章原貌以網頁形式上載互聯網，讓全球讀者可在網上隨意揭頁翻閱，有如手握印刷版報章，透過尖端科技，保留傳統閱報樂趣，盡享前所未有的閱報新感受。

《東方日報電子報》推出以來反應熱烈，更深受全球廣大讀者歡迎。東網電子刊物APP的全球總下載量高達196萬，東網電子刊物的全球瀏覽量每月超過6000萬。以往要瀏覽《東方日報電子報》，要先下載東網電子刊物APP，踏入新紀元，東網APP已與東網電子刊物APP融合，令閱覽變得更方便快捷。讀者手機只要安裝了東網APP，在瀏覽的時候，只需按進左上角的隱藏Menu bar，就可找到「電子報」按鈕，隨時隨地一按即睇《東方日報電子報》及其他特刊，詳細瀏覽報紙版面的詳盡資訊。而舊有的東網電子刊物APP已停止更新。

東網力臻完美，為提高讀者的閱覽體驗，透過手機應用程式閱讀《東方日報電子報》的解像度亦作出調整，較以往提升170%，文字的清晰度明顯提高，版面可比過往放得更大，看得更清楚，所有資訊一覽無遺。每日香港時間凌晨3時向全球發放更新版本。

立即行動體驗強化版《東方日報電子報》！現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。